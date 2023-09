Il Real Madrid è tornato ad allenarsi dopo il ko con l’Atletico: presenti Vinicius e Guler

Il Real Madrid è tornato ad allenarsi oggi dopo la sconfitta di ieri nel derby contro l'Atletico Madrid per 3-1.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid è tornato ad allenarsi oggi dopo la sconfitta di ieri nel derby contro l'Atletico Madrid per 3-1. Intorno a mezzogiorno, i Blancos sono scesi in campo a Veldebebas e tra i presenti c'erano anche Vinicius Junior e Arda Guler. Il brasiliano era stato convocato per la sfida di ieri, ma alla fine la gastroenterite lo ha tenuto fuori.

Mercoledì il Las Palmas arriverà al Bernabeu e per Ancelotti sarà già un esame importantissimo, senza contare che sabato in casa del Girona ci sarà un altro match molto delicato. Nonostante ci sia bisogno dei due talenti delle Merengues, soprattuto con Vinicius, il tecnico non correrà alcun rischio, anzi. Per lui ci saranno minuto domani l'altro solo se le sue condizioni saranno perfette. A riportarlo è As.