In Olanda non hanno paura del Napoli: "L'Ajax può qualificarsi"

Sorteggio molto interessante per l'Ajax, raggruppata con Liverpool, Napoli e Rangers nel girone A di Champions League

TuttoNapoli.net

Sorteggio molto interessante per l'Ajax, raggruppata con Liverpool, Napoli e Rangers nel girone A di Champions League. "Arduo con potenziale" è il titolo scelto da SportWereld per raccontare l'incrocio che attende i Lancieri con i Reds del capitano della nazionale olandese, con gli azzurri in cui milita una vecchia conoscenza della Eredivisie quale Lozano e con gli scozzesi guidati dall'olandese Van Bronckhorst. Secondo il quotidiano il gruppo è difficile ma l'Ajax potrebbe farcela a qualificarsi.