Inter, due buone notizie dalla rifinitura pre-Bayern: tre assenze per Inzaghi

Allenamento di rifinitura in corso per l'Inter in vista della sfida di andata contro il Bayern Monaco per i quarti di finale di Champions League, sfida che si giocherà domani sera all'Allianz Arena. Per l'occasione, tutta la rosa in campo ad eccezione di Federico Dimarco: l'esterno, nell'ottica di una gestione in seguito al recente infortunio, dopo ieri ha svolto così allenamento personalizzato per il secondo giorno consecutivo.

Dimarco partirà comunque con la squadra per Monaco di Baviera, col suo impiego (dall'inizio o a gara in corso) contro Kane e compagni che sarà valutato ora dopo ora da Simone Inzaghi ed il suo staff. La buona notizia arriva invece da Alessandro Bastoni: il difensore, dopo la sostituzione nell'intervallo della sfida contro il Parma, ha lavorato regolarmente insieme al resto dei compagni ed è quindi a disposizione.

Gli unici infortunati della rosa restano quindi Denzel Dumfries, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, giocatori che saranno assenti domani sera.