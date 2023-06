Inter, il bilancio resterà in rosso: “solo” -80mln grazie a Champons e incassi stadio

Il bilancio dell'Inter resta in rosso nonostante il raggiungimento della finale di Champions League, che però dimezza il passivo della scorsa stagione.

Il bilancio dell'Inter resta in rosso nonostante il raggiungimento della finale di Champions League, che però dimezza il passivo della scorsa stagione. Secondo le stime di Calcio e Finanza, il risultato netto a bilancio si dovrebbe attestare intorno al -80 milioni di euro, rispetto al rosso di 140mln del 2021/22. Il fatturato dovrebbe aggirarsi intorno ai 430 milioni, in linea con i ricavi della passata stagione, mentre il fatturato al netto del player trading dovrebbe sfiorare la quota record di 400mln, quota record per il club nerazzurro.

Ad incrementare le entrate il percorso in Champions League, con i diritti tv, che considerati anche quelli legati alla Serie A dovrebbero essere di 190mln. Altro Impatto positivo quello degli incassi di San Siro, con ricavi intorno agli 80mln, che hanno potuto limitare i danni rispetto ai mancati ricavi (-30mln) per lo sponsor di maglia, con un impatto ridotto anche grazie alla partnership con Paramount+ per la finale di Champions con ricavi per circa 4 milioni. Tra le altre voci il player trading, che grazie alle cessioni di Casadei, Pinamonti e Pirola ha garantito intorno ai 30 milioni.