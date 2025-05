Fabian show al PSG, in Francia lo esaltano: “Mai infortunato o squalificato, sempre coinvolto”

Il Paris Saint-Germain ha fatto esplodere l'entusiasmo in Francia con la vittoria per 1-0 sull'Arsenal nell'andata delle semifinali di Champions League. Una prestazione solida e corale, lodata da tutta la stampa francese, ha acceso il sogno europeo dei parigini, che inseguono il trofeo dal 2011, anno dell'arrivo della proprietà qatariota.

Tra i protagonisti assoluti c’è Fabian Ruiz, autore di una prova monumentale all’Emirates Stadium. Il centrocampista spagnolo, spesso criticato in passato in Francia, ha conquistato i media con la sua leadership e l’intelligenza tattica. L'Equipe lo ha premiato con un 8 in pagella, il voto più alto, sottolineando il suo lavoro senza palla, la capacità di pressare e la gestione dei ritmi di gioco. Luis Enrique, che ha ammesso pubblicamente l'errore di non averlo convocato per il Mondiale 2022, lo ha reso un pilastro insostituibile del suo PSG: titolare in tutte le gare a eliminazione diretta nelle ultime due stagioni. Dopo tre anni a Parigi, Fabian si è affermato come punto di riferimento per equilibrio e qualità.

Le Parisien pure ha elogiato l'ex Napoli: "Mai infortunato, mai squalificato, Fabian incarna la qualità che Luis Enrique ha instillato al PSG". Nello spogliatoio del PSG tutti riconoscono il contributo decisivo del centrocampista andaluso. Anche Didier Deschamps lo ha elogiato, sostenendo che offra più garanzie rispetto a Zaire-Emery. Ora Parigi sogna la finale, con Fabian al centro di un progetto finalmente maturo per puntare davvero alla Champions League.