L’Inter va avanti, viene raggiunta due volte e resiste nel finale: 3-3 a Barcellona

Barcellona e Inter danno vita a un 3-3 spettacolare a Montjuic nella semifinale d’andata di Champions League. I nerazzurri sorprendono con un inizio fulminante: Thuram segna il gol più veloce della storia di una semifinale e Dumfries raddoppia poco dopo. Ma il Barça reagisce: Lamine Yamal accorcia con una prodezza e poi Ferran Torres firma il pareggio. Prima dell’intervallo, Inzaghi perde Lautaro per infortunio.

Nel secondo tempo l’Inter si riporta avanti con un’altra rete di Dumfries, ancora su corner, ma il Barça risponde subito con Raphinha. Le emozioni non finiscono: Mkhitaryan trova il gol del 4-3, annullato per fuorigioco millimetrico. Nel finale, Yamal colpisce la traversa e Sommer salva i suoi. Tutto aperto per il ritorno a San Siro il 6 maggio.