Arsenal-Psg, Capello: “Kvara mi ha impressionato, nemmeno con Spalletti correva così”

Al termine della prima semifinale di Champions League, vinta 1-0 dal Psg a Londra contro l’Arsenal, l’allenatore Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Per il migliore in campo di stasera è stato Kvara, mi ha impressionato. Non l’ho mai visto correre così, nemmeno nel primo anno di Napoli con Spalletti. E’ vero che correva, ma quando c’era da rientrare non correva come stasera”.

