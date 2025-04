Barcellona-Inter, tegola Lautaro! Inzaghi aspetta l'intervallo ma è costretto al cambio

Brutte notizie per l'Inter di Simone Inzaghi. Problemi muscolari per Lautaro Martinez a Barcellona, quando il punteggio è sul 2-2 dopo un pirotecnico primo tempo a Montjuïc. L'argentino è stato visto zoppicare vistosamente e ha stretto i denti nei minuti finali della prima frazione per non far sprecare uno slot dei cambi all'Inter.

Il Toro zoppica, il tecnico nerazzurro ha detto a Mehdi Taremi e a Carlos Augusto di accelerare il riscaldamento prima dell'intervallo. Tocca all'attaccante iraniano sostituire l'argentino ad inizio ripresa.