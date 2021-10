Inter-Sheriff: le formazioni ufficiali: Dimarco e Vidal dal 1'

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Inter-Sheriff Tiraspol, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Un punto in due partite (contro i sei dei moldavi), Simone Inzaghi propone diverse novità di formazione: in difesa c'è Dimarco e non Bastoni, Vidal partirà dal primo minuto e sulla fascia destra c'è Dumfries.

Inter (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij; Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Sheriff Tiraspol (4-3-3) - Celeadnic, Fernando Costanza, Dulanto, Arboleda, Cristiano; Thill, Kolovos, Addo; Traore, Bruno, Castaneda.