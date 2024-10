Ufficiale Inter-Stella Rossa, le formazioni: Inzaghi fa 7 cambi, Zielinski titolare

vedi letture

Continuità dopo la vittoria di Udine e i primi tre punti di questa edizione della Champions League. Ecco gli obiettivi dell'Inter, al centro dell'attenzione mediatica insieme al Milan anche per le vicende che hanno portato all'arresto di 19 esponenti delle due curve di San Siro. In campo, la squadra campione d'Italia pensa soprattutto a battere la Stella Rossa, capolista del massimo campionato serbo e ospite nell'esordio stagionale in campo europeo dell'Inter al Meazza. Arbitro il tedesco Felix Zwayer, fischio d'inizio alle 21.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi opera sette cambi rispetto alla formazione schierata contro l'Udinese. Rivoluzione in attacco: giocano Arnautovic e Taremi. A centrocampo resta in panchina Frattesi: Zielinski e Mkhitaryan con Calhanoglu. Turno di riposo anche per Acerbi e Dimarco.

Vladan Milojevic punta sulla stellina Maksimovic, classe 2007, nella trequarti alle spalle di Ndiaye. Il tecnico serbo adatta Drkusic come terzino di sinistra, a dirigere le operazioni c'è l'ex milanista Rade Krunic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Djiga, Spajic, Drkusic; Krunic, Elsnik; Olayinka, Maksimovic, Silas; Ndiaye. Allenatore: Milojevic.