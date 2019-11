Klopp sul caos Napoli: "Fossi un giocatore azzurro farei di tutto per ricompattare il gruppo..."

Vigilia di Champions League, con il Napoli che affronterà domani il Liverpool di Jurgen Klopp. Proprio il tecnico dei reds ha parlato oggi in conferenza stampa, interrogato sul momento della squadra azzurra:



In Inghilterra una squadra si fa più forte per questo tipo di problemi? Dal tuo punto di vista è buono o positivo che ci siano questi problemi?

"Quello che ci aspettiamo noi è che saranno forti e carichi. Non mi sono fatto un'idea di quello che è successo. Fossi un giocatore del Napoli farei di tutto per ricompattare il gruppo. Poi Carlo ha grande esperienza, è abituato a gestire queste situazioni difficili, e lo farà di sicuro. Noi siamo ambiziosi in Champions, vogliamo arrivare il più lontano possibile. Dobbiamo concentrarci su quello che vogliamo fare noi, loro hanno molta esperienza, tatticamente sono forti, hanno ottimi giocatori, hanno velocità e rapidità, sarà una partita difficilissima per noi. Non credo che le altre cose influiranno sulla partita, nemmeno per loro, saremo concentrati sulla partita".