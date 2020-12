L'Atalanta si salva nel finale, 1-1 col Midtjylland: secondo posto dietro Klopp

Pareggio a Bergamo tra Atalanta e Midtjylland nel match valido per il gruppo D di Champions League. Ospiti a sorpresa in vantaggio, al 13' su una palla vagante, dopo gli sviluppi di una punizione, Kaba di petto riesce ad agire da sponda per Scholz che, di controbalzo, manda sotto l'incrocio dei pali. A dieci minuti dalla fine, dopo un'azione insistita, Romero di testa spedisce la palla nell'angolino alto, per il definitvo 1-1. L'inter con questo pareggio si porta a 8 punti al secondo posto alle spalle del Liverpool, primo con 12 punti.