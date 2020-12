L'Inter vince e torna in corsa: ora il Real Madrid rischia l’Europa League

Inter vince 3-2 fuori casa contro il Borussia Monchengladbach e resta in vita in Champions League. Nerazzurri che passano in vantaggio con Darmian al 17', al 45' il pareggio dei padroni di casa, Skriniar si dimentica Plea che, ben servito da Lazaro in area, pareggia i conti. Nel secondo tempo Lukaku fa due gol straordinari. Il primo è una cavalcata di muscoli, tecnica, tattica, istinto. Zakaria, entrato al posto di un traballante Jantschke, perde tutti i duelli in cinque secondi. Di spalle, di braccia, nel cambio di direzione. Il belga incrocia e segna. La seconda rete arriva dopo che Hakimi sfreccia sulla destra, fresco dopo aver preso il posto del buon Darmian. Palla al centro, il 'gladbach ha maglie aperte e Lukaku trafigge Sommer. Sembra un colpo del ko per le speranze tedesche ma Sanchez, che aveva propiziato la rete del tre a uno, smarrisce il pallone ingenuamente. Ringrazia il 'gladbach e pure Plea che incrocia e accorcia le distanze.

SPERANZE D'EUROPA La partita è bellissima. Perché è un continuo disperarsi e respirare. Sperare e crollare. Quando il 'gladbach fa 3-3 tutto sembra finito ma il gol di Plea, che sarebbe stato il terzo della partita, viene annullato per fuorigioco tra le proteste veementi di Rose e della squadra tedesca. E' un girone pazzo, dopo una partita pazza, con un finale che sarà altrettanto pazzo e inatteso. L'Inter ha il destino fuori dalle sue mani, colpevole d'aver smarrito la strada in questa Champions League. Proverà a rimediare nel finale, nell'ultima gara con lo Shakhtar Donetsk. Ma potrebbe non bastare, almeno per continuare a cullare il sogno Champions League.