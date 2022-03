La Juve crolla nella ripresa! Stravince il Villarreal 3-0: spagnoli ai quarti

All'Allianz Stadium il Villarreal batte 3-0 la Juventus e si qualifica ai quarti di Champions League.

All'Allianz Stadium il Villarreal batte 3-0 la Juventus e si qualifica ai quarti di Champions League. Nel primo tempo è la Juve a creare più occasioni, ma il Villarreal tiene bene il campo. Al 21' bianconeri ad un passo dal vantaggio: cross basso di De Sciglio per Vlahovic che anticipa Albiol e conclude di prima intenzione colpendo in pieno la traversa. Un minuto dopo è il Villarreal a sfiorare la rete con Lo Celso: conclusione a giro da parte del centrocampista ex PSG con il pallone che termina un soffio sul fondo alla destra di Szczesny. Nella ripresa la Juventus cala ed è il Villarreal a passare in vantaggio su calcio di rigore al 79' con Gerard Moreno, da pochi minuti entrato in campo. Penalty concesso dopo la review al Var per un fallo di Rugani su Coquelin. La Juve accusa il colpo e crolla nel finale. La squadra di Emery prima raddoppia con Torres all'87' con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner e poi raddoppia con Danjuma ancora su rigore al 91'.