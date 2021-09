La Juve tiene botta: è 0-0 col Chelsea all'intervallo

Termina 0-0 il primo tempo di Juventus-Chelsea, match valevole per il gruppo H di Champions League. Partita equilibrata e bloccata all'Allianz Stadium Inizio preoccupante per la Juventus, che col passare della prima frazione di gioco ha trovato i giusti accorgimenti tattici ha trovato la quadra e si resa due volte pericolosa. Al 20', la Juventus c'è. Dieci minuti più tardi, dalla sinistra, Rabiot, che aveva sprecato un gran contropiede in apertura di gara, converge e tira di destro: alto. Al 40', Chiesa, ispiratissimo, conduce un contropiede sulla sinistra da cui nasce una punizione di Bernardeschi conquistata da Cuadrado che s'infrange però sulla barriera.