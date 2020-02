Lione-Juve, formazioni ufficiali: ancora panchina per Higuain, c'è Rabiot

Nuova panchina per Higuain. L'argentino era entrato a Brescia solo nella ripresa e anche a Lione non comincia la partita dal primo minuto. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Groupama Stadium tra il Lione e la Juventus, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League:

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Dembele. All. Garcia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.