Liverpool, in dubbio Robertson: non è al top. Klopp chiarisce: "Domani valuteremo"

Apprensione in casa Liverpool per Andy Robertson: il giocatore dei reds, infatti, non si è allenato con la squadra a causa di un problema emerso nelle ultime ore, come rivela il sito ufficiale del club inglese. Domani, dunque, saranno fatte ulteriori valutazioni, come confermato dallo stesso Klopp al sito ufficiale: "Robertson non si è allenato oggi e dobbiamo vedere. Non è una cosa importante, oggi era più precauzionale, ma non è sicuro al 100%. Dovremo testarlo domani e poi vedremo."