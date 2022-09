Liverpool, Klopp euforico: "Che festa! L'esultanza dimostra l'importanza di questa gara!"

"Dopo il gol di Matip c'è stata una bella festa, a dimostrazione dell'importanza della partita di oggi".

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha così commentato il successo casalingo per 2-1 contro l'Ajax in Champions League: "Dopo il gol di Matip c'è stata una bella festa, a dimostrazione dell'importanza della partita di oggi. Abbiamo realizzato solamente il primo passo: l'importante è aver giocato con tanti giocatori in salute, in questi giorni ci siamo allenati bene e i risultati si sono visti".