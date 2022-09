Liverpool, Klopp non fa calcoli in vista di Napoli: con l'Everton in campo tutti i big

Queste le formazioni ufficiali del derby fra Everton e Liverpool, gara valida per il sesto turno di Premier League

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le formazioni ufficiali del derby fra Everton e Liverpool, gara valida per il sesto turno di Premier League. Klopp ovviamente non fa calcoli in vista della Champions:

Everton 4-3-3: Pickford; Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Davies, Onana, Iwobi; Maupay, Gray, Gordon.

Liverpool 4-3-3: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Elliot, Fabinho, Carvalho; Salah, Nunez, Diaz.