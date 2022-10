Liverpool, Milner: “Napoli forte in tutti i reparti. La gara di domani è perfetta per noi"

Il centrocampista del Liverpool, James Milner, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato anche del centrocampo degli azzurri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Liverpool, James Milner, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, ha parlato anche del centrocampo degli azzurri: "Loro sono un'ottima squadra, non hanno ancora perso e sono primi in Champions e in Serie A. Il centrocampo è molto forte, ma sono forti dovunque. Per noi la cosa importante è giocar bene domani, è la gara perfetta per noi giocare contro una delle squadre migliori d'Europa e fare una bella prestazione".