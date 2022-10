Liverpool, Nunez e altri due tornano ad allenarsi. Thiago ancora assente

Il Liverpool si prepara in vista della trasferta di Champions League contro l'Ajax.

Il Liverpool si prepara in vista della trasferta di Champions League contro l'Ajax. Thiago Alcantara non ha preso parte alla sessione di allenamento presso il centro tecnico di Kirkby, il centrocampista spagnolo continua a riprendersi da una grave infezione all'orecchio. Darwin Nunez, inceve, ha preso parte all'allenamento di oggi, l'uruguaiano si è ripreso dall'infortunio al tendine del ginocchio ed è in lizza per il viaggio ad Amsterdam. Anche Ibrahima Konate e Naby Keita hanno preso parte all'allenamento completo della squadra e continuano i loro recuperi dall'infortunio. Il francese ha saltato le ultime tre partite del Liverpool per un infortunio muscolare, mentre il guineano non giocava dal Community Shield a causa di un malore e di un infortunio alla coscia.