Liverpool show: imbattuto da quasi un anno in Premier, 2 ko in 656 giorni

Liverpool schiacciasassi, campione d'Europa e campione del mondo sognando già il tanto atteso trionfo anche in patria. Primi in classifica a quota 52 punti (+13 punti sul Leicester secondo nonostante una partita in meno), i Reds non perdono in Premier League da quasi un anno: 358 giorni per l'esattezza. C'è ancora di più, perché sempre in campionato Salah e compagni hanno perso solamente due incontri negli ultimi 656 giorni. Numeri da urlo, che confermano ulteriormente - come se ce ne fosse il bisogno - la solidità del progetto costruito da Klopp ad Anfield. Numeri che rendono ancora più prestigiosa l'impresa del Napoli, unica squadra capace di battere i Reds in questa stagione. Ma sembra passata un'eternità.