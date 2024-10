Missile di Sesko e Juve sotto 1-0 al 45': a Lipsia già due cambi effettuati da Motta

Squadre al riposo alla "Red Bull Arena" con il Lipsia avanti 1-0 sulla Juventus al termine del primo tempo. La partita inizia in salita per Thiago Motta con Bremer che, in seguito ad uno scontro di gioco con Openda, poggia male il piede sinistro a terra con il ginocchio che fa una torsione innaturale. Il difensore, dopo essere stato soccorso, si rialza ma è comunque costretto a lasciare il campo a braccia dai massaggiatori. Quattro minuti più tardi anche Nico Gonzalez si accascia per un problema muscolare con il tecnico bianconero costretto ad effettuare due cambi: dentro Gatti e Conceiçao.

Su un capovolgimento di fronte Openda scatta sulla sinistra e serve il taglio di Sesko che entra in area e supera Di Gregorio con una conclusione che colpisce la traversa e si insacca in rete. Nel recupero, ben sette minuti, ci prova Fagioli ma il centrocampista non inquadra lo specchio della porta.