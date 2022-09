Non c'è storia nell'Old Firm: il Celtic annienta i Rangers, finisce 4-0

L'Old Firm è del Celtic, non c'è storia. Cadono bruscamente in trasferta i Rangers, avversari del Napoli nel girone di Champions League

L'Old Firm è del Celtic, non c'è storia. Cadono bruscamente in trasferta i Rangers, avversari del Napoli nel girone di Champions League. Al Celtic Park i padroni di casa ipotecano il successo già nel primo tempo, con le reto di Jota e Abada (doppietta); nel finale Turnbull firma il poker definitivo. Primo k.o. in campionato per la formazione di Van Bronckhorst, adesso a -5 in classifica proprio dal Celtic, che fin qui ha vinto tutte le sei gare disputate.