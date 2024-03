Nuova Champions, addio alle palline nell'urna? Come cambiano i sorteggi

Le palline e urne potrebbero non essere più utilizzate dalla UEFA per i sorteggi della nuova Champions.

Le palline e urne potrebbero non essere più utilizzate dalla UEFA per i sorteggi della nuova Champions. E’ l’ipotesi che emerge dal regolamento del nuovo format della massima competizione europea per club, con la composizione del girone unico a 36 squadre. Lo riporta CalcioeFinanza.

Partendo dalla prima fase del torneo, come si legge nel nuovo regolamento, "un sorteggio, che può essere condotto digitalmente, determina gli accoppiamenti per la fase a girone unico. I 36 club sono divisi in quattro urne di nove club ciascuna. Le urne sono composte in base alle classifiche dei coefficienti dei club stabilite all’inizio della stagione (il ranking UEFA, ndr) e con il detentore del titolo di Campione d’Europa testa di serie del gruppo 1. Gli avversari di ogni squadra, così come se ogni partita viene giocata in casa o in trasferta, sono determinati mediante sorteggio. Ogni squadra viene abbinata a due avversari da ciascuna delle quattro urne e gioca contro un avversario da ogni urna in casa e con l’altro in trasferta. In linea di principio, le squadre della stessa associazione non possono essere sorteggiate l’una contro l’altra e ogni squadra può giocare contro un massimo di due avversari provenienti da qualsiasi altra associazione".

Sorteggio nuova Champions - Playoff e ottavi di finale. Per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta, con il nuovo format è previsto un solo ulteriore sorteggio, che comporrà il tabellone tennistico fino alla finale con le 24 squadre rimaste in gioco che conosceranno da subito il loro potenziale percorso.

"Le partite dei play-off della fase a eliminazione diretta sono determinate mediante sorteggio in conformità ai seguenti principi:

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24);

I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club in ogni coppia non testa di serie, come di seguito: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18;

In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa".

Le partite degli ottavi di finale, "sono determinate mediante sorteggio in conformità ai seguenti principi:

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, e 7 e 8);

I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni disponibili negli ottavi di finale (come si vede nella tabella di seguito, a cominciare dalla coppia 1 e 2, ai lati estremi del tabellone, in modo da potersi scontrare solo in una eventuale finale, ndr) contro il rispettivo vincitore dei play-off, la cui posizione è determinata dal sorteggio precedente;

In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa".

Sorteggio nuova Champions - Quarti di finale e semifinali. Gli accoppiamenti per i quarti di finale e per le semifinali saranno invece determinati dal tabellone tennistico già compilato con i sorteggi precedenti. Verrà solamente effettuato un sorteggio per stabilire quale squadra giocherà la partita di andata in casa.