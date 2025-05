Anche l'Inter interessata a David, dall'Inghilterra: presentata un'offerta ufficiale

vedi letture

Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 del Lille, è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. In scadenza di contratto, è finito nel mirino di Napoli, Juventus e Inter, con i nerazzurri attualmente in vantaggio secondo indiscrezioni riportate da TeamTalk. Per il portale inglese l’Inter avrebbe già presentato un’offerta ufficiale: 4,5 milioni di euro netti a stagione più 1,5 milioni di bonus per un contratto di cinque anni. Juventus e Napoli osservano interessate, ma al momento non risultano proposte concrete. La concorrenza è aperta, ma l’Inter sembra avere le idee più chiare.

David gioca al Lille dal 2020, dopo l’esperienza al Gent, e ha collezionato 232 presenze, segnando 109 gol (16 nelle coppe europee) e servendo 30 assist. Il suo profilo, veloce e abile nei movimenti, è ritenuto ideale per il campionato italiano. Il mercato estivo non è ancora iniziato, ma la corsa a David potrebbe accendersi presto, con l’italiano come lingua dominante nelle trattative. La sua decisione finale dipenderà anche dalle eventuali offerte di Juventus e Napoli. Intanto, l’Inter punta a chiudere il colpo prima della concorrenza.