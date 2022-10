Osimhen esplode! Un altro poker azzurro al Maradona!

All'89' il Napoli chiude la sfida contro l'Ajax!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'89' il Napoli chiude la sfida contro l'Ajax! Baas va indietro da Blind, che lascia scorrere e non si accorge di Osimhen. Pressing vincente del centravanti nigeriano, che ruba palla a Blind e spedisce in rete il 4-2! Gioia irrefrenabbile per l'attaccante che dopo la rete lancia maglia e maschera.