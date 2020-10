Una brutta Juve perde 2-0 in casa contro il Barcellona nella seconda giornata della fase a gironi di Champons. Decide nel primo tempo la rete di Dembele su deviazione decisiva di Chiesa. Poche chance per i bianconeri con due gol annullati per fuorigioco di Morata. Nella ripresa altro gol annullato allo spagnolo e bis di Messi su rigore. Espulso Demiral.