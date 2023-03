Porto-Inter, numerosi tifosi nerazzurri restano fuori dallo stadio

La questione nasce dai tanti biglietti, relativa a posti esterni al settore ospiti, venduti dal Porto a tifosi italiani.

Al termine del primo tempo di Porto-Inter, numerosi sostenitori italiani sono ancora fuori dall'Estadio do Dragao, peraltro in condizioni decisamente pericolose visto l'ammassamento di persone creatosi all'esterno dell'impianto lusitano.

La questione nasce dai tanti biglietti, relativa a posti esterni al settore ospiti, venduti dal Porto a tifosi italiani. Nella giornata di ieri, dopo che la polizia aveva considerato la gara ad alto rischio, la società portoghese aveva comunicato (formalmente ricordando quella che era una postilla nel contratto di vendita) l'impossibilità per i non tifosi del Porto di accedere allo stadio. Dopo i confronti del pomeriggio fra le autorità e le due società, con l'Inter che si era adoperata attivamente pur non avendo alcuna responsabilità nella vicenda, si era arrivati a una soluzione: consentire l'accesso a quasi tutti, escludendo i circa 150 sostenitori italiani in possesso di un biglietto per la curva portoghese e coloro che rendessero troppo vistosa la propria appartenenza al tifo nerazzurro. A conti fatti, però, anche questa soluzione non è stata sufficiente a convincere le istituzioni locali, con una situazione tuttora particolarmente delicata a livello di ordine pubblico. A riportarlo è Tuttomercatoweb.