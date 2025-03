Psg ko col Liverpool, Kvara: "Col Napoli una vittoria e un pari contro i Reds"

Kvaratskhelia parla di Napoli dopo la gara col Liverpool. Il Psg perde e al 90' si analizza il match, ma c'è anche spazio per i ricordi. Anche perché chiedono al georgiano della sua avventura in azzurro. "Ricordi di Napoli? Ricordavo che quando ero al Napoli, avevamo giocato contro il Liverpool. Una volta abbiamo vinto e una volta abbiamo perso. La prossima sarà molto importante e dovremo prepararci molto bene. Ciao Napoli”, le sue parole a Sky Sport.

