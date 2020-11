Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: Perisic con Lautaro. Out Modric

Ufficializzate le formazioni della sfida Champions delle 21 tra Real Madrid e Inter. Antonio Conte schiera la sua Inter col classico 3-4-1-2 con Barella alle spalle della coppia Perisic-Lautaro Martinez. Titolare anche il grande ex, Achraf Hakimi. In casa Real, Zidane sceglie Vazquez come terzino destro e a centrocampo conferma la fiducia a Valverde lasciando in panchina Modric. Davanti con Benzema ci sono Hazard e Asensio. Di seguito le formazioni ufficiali:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Asensio, Benzema, Hazard

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro Martinez