Real Madrid, problemi in difesa per Ancelotti: il report in vista di Napoli

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Questa domenica il Real Madrid ha iniziato la preparazione per la prossima partita di Champions League contro il Napoli (martedì alle 21). Dopo aver riconquistato il comando della Liga con una clamorosa vittoria a Girona , i Blancos affronteranno la trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona.

Nell'ultima seduta domenicale le merengue ha iniziato con gli esercizi in palestra. Successivamente i titolari contro il Girona hanno effettuato lavori di recupero in campo e all'interno degli impianti; mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni tattiche, di pressing e di possesso palla. Successivamente gli uomini di Ancelotti si sono allenati al tiro in porta e hanno concluso con una partitella su campo piccolo.

A livello individuale resta fuori Alaba che si è infortunato durante la partita di mercoledì scorso contro il Las Palmas e riporta un piccolo infortunio all'adduttore destro che lo terrà fuori dal campo per i prossimi giorni. Proseguono il lavoro di recupero anche Courtois , Militao e Arda Güler.