Retroscena Zielinski: Klopp lo voleva nel 2016, Piotr visitò le strutture del Liverpool

Alla fine ebbe la meglio il Napoli, più convincente coi friulani e bravo nel far credere al progetto azzurro uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Fonte: Tuttomercatoweb

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo aveva fatto anche lo scorso anno prima dell’Inter: “Barella mi piace, è uno da Premier”. E ci mancherebbe. Ora Jurgen Klopp ci è ricascato e nella conferenza della vigilia di Napoli-Liverpool ha elogiato senza giri di parole Piotr Zielinski. “C'è un giocatore che è rimasto ed è Zielinski, credo si possa costruire una squadra intorno a lui”, il pensiero del tedesco che in passato, più di una volta, aveva tentato di portare in Inghilterra il polacco. Anzi, a dire la verità ci era pure riuscito visto che sul web non è difficile trovare le immagini della visita dell’allora centrocampista dell’Udinese al training ground dei Reds. Era l’estate del 2016, Zielinski era reduce da una grande stagione all’Empoli e Klopp, sulla panchina di Anfield da pochi mesi, lo aveva invitato per vedere il centro sportivo. La trattativa con l’Udinese era impostata ma non chiusa, ma i presupposti c’erano tutti.

Alla fine ebbe la meglio il Napoli, più convincente coi friulani e bravo nel far credere al progetto azzurro uno dei migliori centrocampisti della Serie A. La storia oggi parla di 286 partite con la maglia azzurra sulle spalle, di 41 gol e 37 assist, ma pure di una centralità tecnica a dispetto delle tante partenze degli anni. Klopp ha ragione, si può costruire una squadra attorno a Zielinski. E il Napoli è proprio ciò che ha fatto negli ultimi anni.