Ronaldo evita la figuraccia, 1-1 con il Ferencvaros all'intervallo

All'Allianz Stadium termina 1-1 il primo tempo della sfida di Champions League tra Juventus e Ferencvaros. Ungheresi a sorpresa in vantaggio all' 19' con Uzuni, che trova la deviazione vincente sul cross di Nguen sporcato in tackle da Alex Sandro. La Juventus si riversa in attacco per trovare il pareggio e lo trovo col solito Cristiano Ronaldo al 35',saltato secco Dvali e fulminato di sinistro Dibusz con una conclusione bassa e potente.