Salisburgo, Wober: "Col Napoli per imporre il nostro gioco. Younes? Insieme all'Ajax, mi ha aiutato..."

Maximilian Wober, difensore del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani che vedrà gli austriaci contro il Napoli di Carlo Ancelotti.

Che impatto potresti avere sulla partita di domani? "Noi siamo pieni di fiducia. Anche dopo i risultati ottenuti, anche senza vincere domani, rimarrebbero ancora tre partite in questo girone. Siamo in piena fiducia per affrontare l'avversario di domani".

Il Napoli arriva con un atteggiamento molto offensivo. "Proprio come il Liverpool, anche loro hanno cinque-sei attaccanti fortissimi con grande qualità, non sarà facile per noi. Saremo concentrati dal primo minuto, vogliamo imporre il nostro gioco ed essere pericolosi sotto porta, tenere la porta inviolata".

Hai giocato con Younes, che ricordo hai di lui? Lo ha sentito prima della partita? "Lo conosco molto bene, mi ha aiutato ai tempi dell'Ajax. E' un grandissimo giocatore con grandissima qualità. In questi ultimi giorni non ci siamo ancora sentiti ma lo faremo nei prossimi giorni".

Come volete fare domani con la concentrazione? "Siamo una squadra giovane, per molti era la prima volta in uno stadio come Anfield. Abbiamo avuto troppo rispetto all'inizio, non vogliamo sbagliare più ma abbiamo imparato. Siamo preparati".

Prima hai sorriso quando si parlava dell'analisi delle precedenti dieci partite del Napoli. Perchè? "Non abbiamo guardato tutte e dieci le partite e tutti i novanta minuti. Vogliamo scendere in campo e non analizzare troppo, guardare come al cinema".