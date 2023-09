Tegola per il Real Madrid, si ferma anche Carvajal: i tempi di recupero

Brutte notizie per Carlo Ancelotti. Il Real Madrid dovrà rinunciare a Dani Carvajal per le prossime due settimane

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Brutte notizie per Carlo Ancelotti. Il Real Madrid dovrà rinunciare a Dani Carvajal per le prossime due settimane: il terzino spagnolo ha accusato un problema muscolare alla gamba destra e salterà sicuramente la prima partita del girone di Champions (domani contro l'Union Berlino) e soprattutto il derby in programma domenica al Wanda Metropolitano. Una nuova mazzata per il tecnico italiano, già alle prese con alcuni gravi infortuni. Il capitano dovrebbe essere sostituito da Lucas Vazquez sulla corsia destra ma Ancelotti, per precauzione, ha chiamato anche il giovane Vinicius Tobias.