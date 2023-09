Tegole in casa Milan: problemi muscolari per Loftus-Cheek e Maignan

Guai fisici per due giocatori del Milan nel corso della prima sfida di Champions League a San Siro contro il Newcastle.

© foto di www.imagephotoagency.it

Guai fisici per due giocatori del Milan nel corso della prima sfida di Champions League a San Siro contro il Newcastle. Si fermano Ruben Loftus-Cheek e Mike Maignan per problemi muscolari. Problema al flessore per il centrocampista inglese, al polpaccio per il portiere francese. I due rossoneri sono stati sostituiti rispettivamente al 72' e all'80' da Musah e Sportiello.