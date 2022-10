UFFICIALE - Ajax, i convocati per Napoli: assente Rensch, torna Sanchez

L'Ajax ha diramato le convocazione per la trasferta di domani al Maradona contro il Napoli, match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Champions League. Non convocati lo squalificato Tadic, espulso nella gara della Cruijff Arena, e il terzino Rensch, infortunatosi nella gara di campionato contro il Volendam. Torna a disposizione Jorge Sanchez, infortunato nella gara d'andata col Napoli.

I convocati: Stekelenburg, Gorter, Pasveer, Timber, Bassey, Wijndal, Blind, Sánchez, Magallán, Álvarez, Klaassen, Taylor, Kudus, Grillitsch, Regeer, Bergwijn, Brobbey, Ocampos, Lucca Berghuis Conceição, Baas.