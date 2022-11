UFFICIALE - Milan, Giroud batte la concorrenza: votato Player of the week di Champions

Olivier Giroud è stato votato Player of the week dell'ultimo turno di Champions League.

© foto di DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud è stato votato Player of the week dell'ultimo turno di Champions League. Due gol e altrettanti assist per il francese nel 4-0 del Milan contro il Salisburgo che ha regalato ai rossoneri l'accesso agli ottavi di finale. Battuta la concorrenza di Fede Valverde, Christopher Nkunku e Ferran Torres.