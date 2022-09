UFFICIALE - Zielinski nella Top XI della prima giornata di Champions! E' l'unico delle italiane

Un bel riconoscimento per Piotr Zielinski. Dopo la grande prestazione contro il Liverpool, il centrocampista polacco è stato inserito nella Top XI

Un bel riconoscimento per Piotr Zielinski. Dopo la grande prestazione contro il Liverpool, il centrocampista polacco è stato inserito nella Top XI della UEFA per quanto concerne la prima giornata di Champions League. E' l'unico azzurro di questa speciale formazione, nonché l'unico calciatore che milita in una squadra italiana. Del girone dei partenopei c'è un altro giocatore presente: Kudus dell'Ajax. Di seguito l'undici scelto dalla UEFA.