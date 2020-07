Ultimatum del Barcellona ad Arthur: o rientra domani o sarà aperta una procedura disciplinare

Ultimatum del Barcellona ad Arthur. Come riporta RAC1, se il brasiliano non rientrerà già domani in città, il club aprirà nei suoi confronti una procedura disciplinare. Un aut aut, che il promesso sposo della Juventus non sembra però molto disposto ad ascoltare.

Come raccontato in serata da TMW, il classe '96 si è sentito scaricato da mister Setién e non si è quindi presentato ai test del Coronavirus per la ripresa degli allenamenti, comunicando al Barça la sua decisione di restare in Brasile e chiedendo di risolvere immediatamente il contratto coi blaugrana.