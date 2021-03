VIDEO - Fallimento Juve, 11 contro 10 viene punita ai supplementari: la sintesi Sky

Disfatta per la Juventus che, 11 contro 10 per circa un'ora, batte il Porto per 3-2 all'Allianz Stadium ai supplementari ma che complice il 2-1 dell'andata è eliminata dalla Champions League. A nulla è valsa la doppietta di Federico Chiesa che aveva ribaltato il momentaneo vantaggio di Sergio Oliveira, autore anche della rete del 2-2, prima dell'ultimo gol della gara realizzato da Rabiot. Rivivi le emozioni della sfida con gol e highlights offerti da Sky Sport (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app)