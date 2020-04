98 milioni per 9 fenomeni: l’irripetibile annata che ha cambiato la storia

(di Arturo Minervini) - Un’ottima annata. Non è un film sulla Francia, sulle foglie autunnali e sul buon vino. No. È una pietra miliare della storia recente del Napoli, la pennellata che ha allargato gli scenari di un quadro divenuto capolavoro. Ci sono tracce di irripetibilità scavando tra gli archivi ancora caldi di quel calciomercato iniziato nell’estate del 2013, con la parentesi del gennaio 2014 e quello del giugno dello stesso anno.

Rafa Benitez arriva nell’estate del 2013 e offre inclinazioni prospettive del tutto nuove, si cimenta in operazioni che sembravano così ardite al Napoli che nella testa aveva ancora la Serie C, provando così a ritrovare i fasti perduti. Una sfacciataggine che era consapevolezza per chi aveva da poco alzato al cielo una Champions League e poteva andare a bussare alla porta del Real Madrid senza accusare timori o timidezza. Fu l’inizio d’un cambiamento epocale, una mutazione genetica che ancora oggi fonda la struttura molecolare di questo Napoli.

Correva l’estate 2013, la radio suonava all’impazzata ‘Get Lucky’ dei Daft Punk ed Edinson Cavani dopo un triennio da antologia volava verso i milioni del Psg. Un capitale importante da investire e scelte complesse da compiere ed il Napoli non sbaglierà praticamente nulla. In estate arrivano

Gonzalo Higuain - 39 milioni (Rivenduto poi a 90)

Raul Albiol - 12 milioni

Josè Calleon - 9,5 milioni

Dries Mertens - 9,50 (diverrà il miglior marcatore della storia del Napoli)

Duvan Zapata - 7,50 (valore attuale 60 milioni)

Pepe Reina - Prestito

Cifre incredibili se paragonate al mercato che sarebbe stato. Al calcio che sarebbe diventato. Uomini che hanno scritto pagine importantissime del recente passato. Ma non solo. Arriva gennaio ed ecco altri due tasselli che si riveleranno poi fondamentali.

Jorginho - 9,5 milioni (rivenduto al Chelsea a 60)

Faouzi Ghoulam - 5,5 (prima dell’infortunio tra i migliori esterni sinistri d’Europa)

Nell’estate successiva dal Genk per 7,5 arriverà un certo Koulibaly, valore attuale superiore ai 100 milioni di euro. Insomma, per circa 98 milioni di euro il Napoli in dodici mesi ha acquistato calciatori che hanno toccato un valore complessivo nei loro momenti di maggior valore superiore ai 420 milioni di euro. Una pesca miracolosa che ha tracciato un percorso nuovo, sportivo ed economico. Tutto con la supervisione di quel Rafa Benitez che oggi compie 60 anni. Che avrà pure commesso qualche errore, ma che ha regalato al Napoli due trofei e dodici mesi sul mercato che difficilmente potranno ripetersi nella storia azzurra.