Addio sogni di gloria: squadra non supera mai le difficoltà

Regalato più di un tempo ad una squadra non più forte di noi

Addio sogni di gloria, addio a una speranza che non viene corroborata da una squadra che non riesce a superare mai le vere difficoltà. Il Napoli parte forte, fortissimo ma sembra non riuscire a concretizzare. Il Milan dopo i primi i 15 minuti degli azzurri rientra in partita e mette in difficoltà il centrocampo del Napoli. Bennacer si lascia cadere in area Orsato dice no. Dall’altro lato Osimhen toccato sul piede da Tomori ma Orsato pareggia i conti e dice no. Il Napoli non riesce a dare precisione alla manovra mentre il Milan con Leao da fastidio e tanto. Nessuna azione degna di nota ma tanta intensità per i rossoneri che portano a casa due gialli nei centrali azzurri con Koulibaly spesso in ritardo. Il Napoli gioca troppo arretrato e la solita costruzione dal basso permette al Milan di ripartire con pericolose sgroppate. Il secondo tempo inizia malissimo. Il Milan in area dopo vari rimpalli riesce a trovare la giocata giusta, Giroud sotto misura tocca bene e batte Ospina. Il Napoli subisce il colpo e non riesce ad uscire. Spalletti toglie gli esterni ma Il Napoli non sembra mai pericoloso. Gli azzurri non tirano mai in porta e anche se Osimhen si danna l’anima non si riesce ad essere incisivi mai. Spalletti ridisegna la squadra entrano anche Lozano e Anguissa ma sembra sempre troppo difficile arrivare al tiro. I minuti scorrono inesorabili e succede niente o quasi. Il Napoli butta alle ortiche tutto quello che aveva creato in queste ultime settimane, lascia il campo al Milan senza mai entrare veramente in questa partita che doveva cambiare il nostro destino. Ora andranno fatte delle riflessioni, importanti sulla tenuta mentale di questa squadra.