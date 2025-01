Adeyemi dice no! Romano: “Non vuole muoversi a gennaio, informati tutti i club”

Il Napoli continua la ricerca dell'erede di Khvicha Kvaratskhelia. Le piste principali sono due: Alejandro Garnacho del Manchester United e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. L’ala tedesca rischia però di sfumare definitivamente dato che ha deciso di restare al BVB almeno fino al termine della stagione.

A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che aggiunge: “L’attuale decisione di Karim Adeyemi è di rimanere al Borussia Dortmund questo mese e ora ha informato tutti i club interessati. Nonostante le proposte del Napoli e anche l’entusiasmo dei club di Premier League, ora ci si aspetta che continui al BVB”.

🚨🟡️ Understand Karim Adeyemi’s current decision is to stay at Borussia Dortmund this month and he has now informed all clubs interested.



Despite Napoli proposals and also PL clubs keen, he’s now expected to continue at BVB. pic.twitter.com/VvOaZ7uIUD