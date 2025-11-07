ADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”

Aurelio De Laurentiis torna a punzecchiare Comune e istituzioni, affrontando il tema stadio durante il Football Business Forum alla Bocconi. Parole pesantissime quelle del presidente del Napoli: "Lo stadio Diego Armando Maradona è un cesso. Lo dissi già quando arrivò Ancelotti. È uno stadio vecchio, con una pista d’atletica che non è il massimo per il pubblico e addirittura un fossato che allontana ancora di più", sottolinea il patron, che ricorda come "il Napoli paga la stessa cifra del PSG, ma loro hanno l’esclusiva e fatturano più di 100 milioni l’anno. Noi lo abbiamo per tre giorni".

ADL accusa la burocrazia italiana: "Le autorità sono i più grandi nemici del calcio. Serve flessibilità: gli immobili intorno agli stadi garantirebbero rendite, come successo all’Arsenal. Visitai l’Emirates: 200 salottini, 60.700 posti e case costruite intorno per rientrare dall’investimento".

Non manca la stoccata al Comune: "Quando Inter e Milan incassano 14 milioni a serata, noi arriviamo a 3. E poi devo comprare giocatori da 50-60 milioni. Obiettivo? Uno stadio da 70mila posti, con 100 skybox e parcheggi veri. Manfredi e Cosenza non sanno nulla di calcio".

Sul finanziamento: "Lo stadio lo finanzio io, ma serve un signore sopra le istituzioni per accelerare". Infine l’affondo su FIFA e UEFA: "I club pagano gli stipendi e i giocatori tornano infortunati. Manca leadership, siamo in mano a dirigenti che pensano al portafoglio".