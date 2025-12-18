Voliamo in finale con merito

La finale è nostra. Un Napoli sornione e cinico supera un Milan non straordinario ma mai domo. Un primo tempo non bellissimo ma con lampi da una parte e dall’altra. Conte mischia le carte e anche Allegri. I rossoneri sono subito pericolosi, il Napoli stringe i denti e prova anche a dare fastidio. Le prime due occasioni sono del Milan. Prima Savic poi un tiro alto del Milan. Il Napoli ci prova con Elmas ma la sfera esce. Il Milan rischia di passare in contropiede: Nkunku per fortuna spara alto. Il Napoli trova il vantaggio nel finale di tempo. Bravo Hojlund che ci prova in mezza girata e la sfera toccata male da Maignan arriva a Neres che sotto misura insacca. Il Napoli ci prova ancora e Hojlund sfiora il raddoppio con Maignan che salva. Manca intanto un secondo giallo a Rabiot, ammonito una sola volta da uno Zufferli poco attento.

Il secondo tempo è duro ma di grande gioia. Il Napoli soffre un po’ poi però raddoppia. Il gol è un invenzione di Hojlund che servito in velocità supera De Winter, in grande sofferenza, e batte Maignan con un diagonale straordinario. Il gol raffredda gli entusiasmi del Milan che la mette sulla rissa con Zufferli che lascia correre tutto. Il Napoli ci prova ancora in contropiede, il tiro Hojlund esce di poco. Il Milan prova il forcing finale senza però essere troppo pericoloso. Il Napoli vola alla finale e aspetterà l’avversario che uscirà da Inter-Bologna di domani. Godiamoci questa bella vittoria e recuperiamo le energie.