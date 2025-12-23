Radio TN Montervino: "Italiano-Conte, c'è ancora differenza. L'esperienza paga sempre"

vedi letture

Francesco Montervino, ex capitano e centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"La differenza tra Italiano e Conte è ancora tanta, anche se io stimo molto Italiano. L'esperienza però alla fine paga sempre. Il Napoli messo in campo da Conte è stato impeccabile e ha dimostrato tutta la sua superiorità. Non c'è stata proprio storia. Poche volte ho visto il Bologna così in difficoltà e il merito è di Conte.

Il Napoli ha avuto tanti infortuni per i carichi di lavoro ma ora la squadra sta andando bene e viaggia alla grande. Forse quel mini turnover in queste ultime due partite ha aiutato e parlo di Politano e Juan Jesus di nuovo in campo.

A gennaio la gestione della rosa sarà fondamentale, anche se in questo Conte qualche problema lo è perché difficilmente lui ruota perché quando la squadra va bene lui frulla tutti prima di cambiare. Ma con otto partite a gennaio devi cambiare altrimenti fai fatica.

Mercato? Tutto dipende da Anguissa. Se rientra a metà gennaio, difficile, si può anche pensare di non prendere più nessuno.

De Laurentiis? Questa società ha dimostrato negli anni di essere tanta roba. Il presidente è imprenditore vero, lui in 21 anni ha fatto davvero pochi errori. Quando poi si è completamente affidato a persone tecniche, vedi Benitez, Spalletti o Conte, il Napoli ha vinto".