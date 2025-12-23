Radio TN Carratelli: "Questo titolo vale la Coppa Uefa con Diego! Visto la condizione fisica?"

Mimmo Carratelli, giornalista, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè

"Questa Supercoppa vale la Coppa Uefa di Diego. Il Napoli era dato per morto due volte dopo Benfica e Udinese è vivo. Non era facile col Bologna che ci aveva distrutto in campionato. E' stata la partita perfetta. Non ne ricordo altre. Conte adesso ha gli eredi di Osimhen e Kvaratskhelia, ovvero Neres e Hojlund. Si stanno ritrovando. Questo Napoli ora corre, la testa è libera e le gambe girano: magari è il frutto della dura preparazione? Ora il Napoli va a mille e magari arriva anche un altro gioiello quest'anno".

"Ho visto un Lobotka incredibile, è stata la chiave della vittoria del Napoli oltre le prodezze di Neres. Lobotka ha ucciso il cuore del Bologna. Tutti quelli che sono capitati nei suoi paraggi sono finiti in panchina".

"Juan Jesus? Deve molto a Conte che è un allenatore che ha questo merito. Non ha figli e figliastri. Conosco la sorella di Spinazzola che si lamentava all'inizio, gli dissi che Conte era leale e Spina avrebbe giocato quando sarebbe entrato in forma e così è stato. Anche Elmas è stato preziosissimo. Conte non è come Allegri che ogni tanto va su di giri, è una guida la sua serena e leale".

Dopo Bologna non ho mai pensato a una spaccatura nello spogliatoio. E' stata brillante l'idea di De Laurentiis di dare i sette giorni di riposo a Conte che è tornato poi pimpante. Lui ha sempre indovinato gli allenatori, salvo rare eccezioni. Vorrei parlare con lui e chiedergli come ha accettato di prendersi il rischio di fare calcio?".

"Dopo quella conferenza famosa del 2023 Adl ha vinto 3-0 a tavolino contro noi giornalisti. Prima era troppo padre padrone, adesso è un elegantissimo presidente".