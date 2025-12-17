Live Conferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."

14.15 italiane, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo interverranno in conferenza stampa all'Al-Awwal Park Stadium

14.30 - Rispetto alle previsioni la conferenza inizierà con almeno una mezz'ora di ritardo.

15.00 - Ancora pochi minuti e poi avrà inizio la conferenza di Conte e di Di Lorenzo.

Si parte, comincia il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Come arriva il Napoli a questa partita?

"Anche se abbiamo perso le ultime gare, noi stiamo bene, sarà una partita secca e c'è la voglia di giocarcela alla pari e a viso aperto e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Il Milan ha riposato più di voi, pensate anche di portarla ai rigori?

"Sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei novanta minuti, è quello l'obiettivo. Ripeto, la squadra è pronta, sappiamo che il Milan è forte e ha grandi giocatori, la concentrazione sui 90' è massima".

Come si gestisce questo impegno?

"Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre, ad allenarci. Per quanto mi riguarda mi alleno bene in ogni allenamento perché uno poi gioca come si allena. A livello mentale giocare tante gare è dispendioso, uno pensa alla preparazione fisica ma giocare queste gare con tante pressioni comporta anche dispendio mentale ma siamo professionisti pronti anche a questo".

Dove ti senti più a tuo agio ed essendo gara secca, emotivamente come gestite questa partita?

"Per il ruolo dipende dal mister, io sono a disposizione della squadra, il ruolo è secondario. Sulla preparazione alla partita, come ho detto siamo pronti. Nell'ultima c'è stata una battuta d'arresto ma la squadra ha voglia di giocarsi al massimo questo trofeo ed è quello che faremo domani".

Ci sono quattro giocatori della Primavera in prima squadra, che consigli gli dai?

"Sono ragazzi che si allenano spesso anche con noi e respirano l'aria della prima squadra. Cerchiamo di farli sentire a loro agio per farli esprimere al meglio".

Sulla fase difensiva.

"La partita di domani passa tanto anche da come ci difenderemo e questo sarà importante. Se si difende bene poi si attacca meglio. Lavoriamo tanto su questo aspetto. Dovremo cercare di fare una partita giusta a livello difensivo e poi mettere in campo le nostre qualità nella fase di possesso per arrivare in finale".

Dove siete più forti del Milan e viceversa?

"Quello che si dice conta fino a un certo punto. Conta quello che succederà in campo, ma sappiamo che affronteremo una big e faremo del nostro meglio per la finale".

15.15 - Finisce la conferenza di Di Lorenzo, comincia quella di Conte.

Che momento è e che partita si aspetta?

"Durante l'anno ci sono sempre situazioni più positive e altre meno positive. Noi venivamo da 5 vittorie, poi ne abbiamo perse 2, ma è inevitabile che ci siano diversi momenti. L'importante, e lo dico sempre, è continuare a lavorare con serietà, voglia, determinazione e l'entusiasmo giusto che è la cosa migliore per affrontare vittorie e sconfitte non dico nella stessa maniera, ma quasi. Se vinci prendi il beneficio che possa portare fiducia ed entusiasmo, nella sconfitta devi essere bravo ad analizzare il motivo per migliorare. Sono momenti che vanno affrontati, soprattutto se si gioca ogni tre giorni, che non fai in tempo neppure a goderti una vittoria o se perdi poi magari c'è la vittoria. Passa sempre tutto dal lavoro e da quello che noi diamo ogni giorno".

Come sta Lobotka e può cambiare modulo?

"Ha giocato mezz'ora a Udine, il problema che ha avuto non era serio, è rientrato dopo una settimana, però ci sono infortuni gravi dove perdi giocatori per tanto tempo. Il suo era un problemino che è stato risolto e ora è pronto per giocare. Non è che ci va a cambiare chissà cosa perché i centrocampisti veri di ruolo restano due, lui e McT, poi c'è Elmas che è super intelligente e sa adattarsi, ma è inevitabile che ci sono caratteristiche da rispettare e io so che lui in quello ci può dare di più. Per ora andiamo avanti così anche perché non abbiamo altre strade e sappiamo che questa è una strada buona che valorizza tutta la rosa".

Quanto è importante il ritorno di Lukaku?

"In questo momento non ha neanche qualche minuto nelle gambe. Noi dobbiamo essere bravi e avere anche la pazienza di aspettarlo quando sarà il momento giusto. Ora è rientrato in gruppo ed è una cosa molto positiva, parliamo di un giocatore di personalità, carisma ed esperienza che ha la sua valenza dentro al gruppo come Di Lorenzo e i veterani che sono qui da anni. Poi bisognerà avere pazienza e avere dei test fisici per capire quando potrà rientrare senza il minimo pericolo di doversi fermare".



Cosa ne pensi di questo format?

"Questa è una bella esperienza per me e i calciatori ed è la prima Supercoppa per me con la semifinale e fuori dall'Italia. Tutti noi abbiamo voglia di vivercela bene dando tutto e sperando possibilmente di prolungare il nostro soggiorno fino a lunedì ma sappiamo che tutto passa dalla partita di domani. Che vinca il migliore".

Ci sono tanti tifosi del Napoli qui a Riyad.

"Trovare dei tifosi del Napoli anche a Riyad è una bella sensazione, un qualcosa di bello, ma è inevitabile che il club più va all'estero e più si fa conoscere per prendere sempre più tifosi. Sappiamo che i tifosi si avvicinano i club anche in base alle vittorie e noi cerchiamo di essere attrattivi da questo punto di vista".

Che valore ha questa sfida?

"Il Milan è una grande squadra, di tradizione, e c'è da parte di tutti la voglia di misurarsi e vedere in questo tipo di partite il livello che riusciamo a raggiungere. Poi questa gara vale anche un trofeo che è una spinta emotiva importante per cercare di dare il massimo e goderci al tempo stesso la manifestazione. Vincere piace a tutti ma vogliamo anche meritarlo e quindi farlo nella maniera giusta".

15.26 - Finisce qui la conferenza stampa.